Continuar a ler

A Ucrânia manteve um ligeiro ascendente no primeiro set, que lhe permitiu vencer por 25-19, em 24 minutos, mas Portugal, no segundo parcial, impôs-se nas várias ações de jogo e empatou o jogo a 1-1, com um triunfo por 25-21, em 22 minutos.Com uma boa atitude, atuando em crescendo, bem organizado e com variações de jogo, eficaz no serviço, ataque, receção e bloco, Portugal chegou a deter uma vantagem de cinco pontos no terceiro set (13-08), que deixou escapar.A seleção ucraniana, com um parcial de cinco pontos consecutivos, anulou a vantagem e empatou aos 13-13, tirando partido de uma série de erros lusos, mas Portugal reagiu e voltou para a frente do marcador, com dois de vantagem (17-15).Com uma nova série de seis pontos seguidos, que transformou a desvantagem de 15-17 numa vantagem de 21-17, a Ucrânia embalou de forma decidida para o triunfo no 'set' por 25-22, em 26 minutos, e para a liderança do encontro (2-1).No quarto e último 'set', em que a seleção portuguesa voltou a entrar bem, equilibrando até à diferença mínima de um ponto, aos 11-10, a Ucrânia disparou no marcador com um parcial de cinco pontos consecutivo, levando o resultado dos 14-12 aos 19-12.Portugal ainda reagiu com três pontos seguidos (19-15), voltando ao jogo, mas a Ucrânia, mais eficaz nas várias ações de jogo, venceu o parcial aos 25-20, em 23 minutos, triunfou na partida por 3-1 e somou o segundo triunfo na prova.O grupo A é liderado pela Bulgária, com os mesmos nove pontos do Azerbaijão. A Ucrânia é terceira, com seis pontos, e Portugal quarto e último classificado, ainda sem qualquer ponto.Portugal recebe no sábado o Azerbaijão, em Matosinhos, que hoje venceu a Bulgária, por 3-1. No outro encontro da quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga de Ouro Europeia a Ucrânia recebe a Bulgária.