Liga Europeia: República Checa bate Bielorrússia e sobe a segunda

A República Checa venceu este sábado por 3-1 a Bielorrússia, para o segundo torneio do Grupo C da European Golden League de voleibol, liderado pela campeã em título Turquia, a decorrer até domingo em Santo Tirso.

Depois de na sexta-feira ter vencido por 3-0 a seleção portuguesa, conquistando a primeira vitória, a República Checa superou agora a Bielorrússia, pelos parciais de 25-20, 25-22, 23-25 e 25-17, e subiu ao segundo lugar, com sete pontos, a cinco da Turquia (com menos um jogo).

Mais eficaz no ataque e na receção, a seleção checa assumiu no primeiro parcial uma vantagem de quatro pontos, aos 18-14, após um período de equilíbrio e sucessivas igualdades, que geriu até fechar aos 25-20, com um serviço direto de Jan Galabov.

No segundo 'set', as equipas mantiveram-se coladas até aos 10-10, altura em que a República Checa abriu para uma vantagem de três pontos (13-10), que aumentou para cinco (18-13), tirando partido de alguns erros da Bielorrússia, e fechou aos 25-22.

A subir de rendimento e de eficácia com o decorrer do jogo, a Bielorrússia reagiu no terceiro parcial, em que esteve quase sempre em desvantagem até aos 15-15, e, após igualdades a 22-22 e 23-23, fechou aos 25-23, com um serviço direto de Artsem Masko.

A República Checa voltou a estar melhor no quarto e último 'set', em que foi aumentando gradualmente a vantagem, e fechou aos 25-17, vencendo o jogo por 3-1 e 'vingando' a derrota também por 3-1 sofrida no primeiro torneio.

A segunda jornada do segundo torneio do Grupo C prossegue ainda hoje com o jogo entre as seleções de Portugal e da Turquia, seleção que já se encontra apurada para a 'final four', a decorrer na Bélgica, em 19 e 20 de junho.