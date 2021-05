Liga Europeia: Turquia vence a República Checa antes de jogar com Portugal

A Turquia, que este sábado defronta Portugal na Golden League europeia de voleibol, iniciou esta sexta-feira a defesa do título com um triunfo por 3-1 frente à República Checa, na abertura do Grupo C, em Minsk, na Bielorrússia.

A seleção turca, que ergueu o troféu em 2019, último ano em que se disputou, dada a edição de 2020 ter sido cancelada devido à pandemia de Covid-19, mostrou-se em bom nível, principalmente no serviço, e derrotou a congénere checa pelos parciais de 25-19, 22-25, 25-21 e 25-21.

Portugal, que só chegou esta sexta-feira a Minsk, com uma rota alternativa via Istambul, na Turquia, devido ao cancelamento de voos, após o desvio de um avião da Ryanair no qual viajava o ativista bielorrusso no exílio Román Protasevich, entra este sábado a competir frente à seleção turca.

O jogo previsto para esta sexta-feira entre as seleções de Portugal e da anfitriã Bielorrússia, vice-campeã em título, após a final de 2019 perdida por 3-0 para a Turquia, foi adiado para segunda-feira, pelas 12h00 de Lisboa.

Portugal está inserido no grupo C da fase preliminar da Golden League (antiga Liga Europeia), tendo como adversários a Turquia, campeã da última edição em 2019, a Bielorrússia vice-campeã e a República Checa.

O primeiro torneio do Grupo C decorre em Minsk, até segunda-feira, e o segundo em Santo Tirso, de 4 a 6 de junho. O vencedor de cada um dos três grupos de qualificação apura-se para a 'final four', com a anfitriã Bélgica (19 e 20 de junho).