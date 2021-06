Lucas França reforça o Benfica

O central Lucas França, que já representou o Castêlo da Maia, é o mais recente reforço do voleibol do campeão nacional Benfica para a época 2021/22, anunciou esta quarta-feira o clube no seu site na Internet.

"É uma honra e uma tremenda responsabilidade representar o Benfica. Estou muito contente e ansioso por chegar a Portugal e começar a preparação para os desafios que teremos pela frente", afirmou o jogador aos canais de comunicação do clube.

Lucas França, de 24 anos, central que já representou o Castêlo da Maia (2018/19), regressa ao campeonato português proveniente dos brasileiros do Montes Claros/América Vólei, de Minas Gerais.

"Joguei aí na época 2018/19 [Castêlo da Maia] e na temporada anterior [2017/18] tive a oportunidade de trabalhar com Marcel Matz [atual treinador], então creio que terei facilidade em adaptar-me ao clube, com os treinos e os jogos", acrescentou.

O central, que se destaca nas ações de bloco e ataque, e possui a vantagem de já conhecer a realidade do voleibol nacional, promete "ajudar ao máximo no que for preciso para o Benfica estar sempre no topo".