Marcel Matz: «As coisas vão afunilando e vão ficando cada vez mais complicadas»

O Benficana receção ao Mladost Zagreb, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em voleibol, num encontro em que os encarnados ficam mais perto da fase de grupos da prova.No final do encontro com a formação croata, Marcel Matz, treinador dos encarnados, mostrou-se satisfeito pelo triunfo, assumindo que a competição vai ficando cada vez mais complicada e com adversários "mais difíceis".

"As coisas vão afunilando e vão ficando cada vez mais complicadas. É para isso que cá estamos. Para defrontar os adversários mais difíceis. Senão, não tinha graça. Defrontámos uma grande equipa, defende muito bem. Isso pressiona o nosso distribuidor. Sabia que íamos sentir mais dificuldade em fazer pontos. O primeiro 'set' foi muito difícil. Acusámos a pressão do início do jogo. Chegámos a ter cinco ou seis pontos de desvantagem. Foi importante vencer", afirmou o técnico brasileiro.



O treinador do Benfica aproveitou ainda para falar do embate com o Sporting, na próxima jornada do campeonato nacional e criticou a calendarização da prova, afirmando que, depois do dérbi, a sua equipa tem "menos de 24 horas" para se preparar para jogar com o Castêlo da Maia.

"Vamos agora defrontar o Sporting. Ainda não o analisei. Vamos fazer isso amanhã (quinta-feira). Não percebo porque é que vamos jogar com o Castêlo da Maia no domingo. Menos de 24 horas depois do 'clássico'. Não vou ser politicamente correto. Temos de melhorar na organização da competição nacional."



Apesar do triunfo folgado, o técnico brasileiro admite não fazer poupanças para o jogo da segunda mão. "Para gerir a equipa tenho de o fazer no campeonato nacional. Na Croácia não. É um jogo crucial. Esperamos um jogo muito duro. Eles estão numa sequência de três derrotas. Este é o jogo em que eles têm de dar tudo para dar a volta à eliminatória. Isso pode jogar a nosso favor. Mas como este jogo foi mais equilibrado, isso deixa-nos em alerta. Vamos ter de dar tudo para vencer", finalizou.



Já Radovan Malevic, treinador do Mladost Zagreb, aproveitou para parabenizar a equipa encarnada, afirmando que é preciso fazer alterações do foro psicológico na equipa para o embate na Croácia. "Quero dar os parabéns ao Benfica. É uma boa equipa, com muita experiência. Que não cometeu muitos erros. No último parcial estivemos perto de vencer, mas o Benfica deu a volta. Jogámos bem, mas é importante cometermos menos erros. Vamos fazer tudo para estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Só tenho de mudar o fator psicológico da equipa. Acredito nos meus jogadores. Mas precisamos de jogar de forma mais inteligente."