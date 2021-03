Marcel Matz de olho na final: «Estamos bem fisicamente e inteiros para jogar»

Marcel Matz liderou o Benfica rumo à final do playoff do campeonato nacional de voleibol, graças a uma série 'perfeita' diante do Sporting, e agora, de olho na decisão, o técnico assume que o desgaste físico pode pesar.



"O Benfica é uma equipa muito experiente. Quando olhamos para o campeonato deste ano, tivemos, pelo menos 10 vezes, de jogar ao sábado e ao domingo. Isso pode pesar, é difícil manter o nível e desequilibra quando o adversário é forte e é um jogo pesado. Foi o que aconteceu na Taça de Portugal. Neste momento estamos com uma formação equilibrada, com várias opções, temos muitos atletas bons e prontos para jogar. Estamos bem fisicamente e inteiros para jogar e é assim que queremos manter-nos nas próximas semanas para enfrentar o Fonte Bastado na final."