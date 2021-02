Marcel Matz e a vitória no dérbi: «Temos carência de jogos com esta intensidade em Portugal»

Marcel Matz , treinador do Benfica, sublinha a intensidade do dérbi de voleibol, que culminou com a vitória dos encarnados sobre o Sporting por 3-2.





"Estes confrontos, que são mais intensos, são necessários na competição, temos carência disso em Portugal. As duas equipas oscilaram durante o jogo. É um confronto que promete para as fases finais. Da mesma forma que eu coloco os melhores jogadores, temos de ter os melhores árbitros. Não pode haver economia. Mas temos muita coisa para melhorar. Cometemos vários erros", afirmou o técnico, no final do encontro.Matz acredita que o Benfica pode continuar na liderança nas próximas jornadas."Estamos a jogar com as oito melhores equipas. Vamos defrontar equipas que vêm com muita vontade de atirar-se ao Benfica. Vamos passar por um momento em que não poderemos contar com os 14 jogadores. Estamos em primeiro, que é o objetivo. Estas oscilações são boas para criar sensações na barriga", concluiu.