E os objetivos passam por "vencer todas as competições onde estaremos envolvidos", rematou ainda o jovem treinador, de 38 anos.



O brasileiro Marcel Matz foi oficialmente apresentado esta tarde como o novo treinador do Benfica para a equipa de voleibol sénior masculina, substituindo José Jardim, que esteve no cargo durante 18 anos, passando agora a exercer funções de diretor desportivo."É um grande desafio para mim ser treinador do Benfica, que é um grande clube europeu", começou por dizer Marcel Matz, que vem do campeonato brasileiro, onde treinou o Canoas. "Sinto-me preparado para assumir este desafio, sei dos objetivo da equipa".

Autor: Ana Paula Marques