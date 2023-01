Marcel Matz: «Gostei da entrada dos jogadores que vieram do banco nos momentos mais complicados»

Marcel Matz aplaudiu, em declarações no final do dérbi entre Sporting e Benfica para o campeonato de voleibol, a resposta que os seus jogadores conseguiram dar na 'negra' para conquistar o triunfo (3-2). "Foi de um grande equilíbrio como é de se esperar num confronto entre Benfica e Sporting que, juntamente com a Fonte Bastardo e o Leixões, as equipas que vão tentar conquistar o título. Era um jogo onde esperávamos dificuldades. Jogámos bem nos dois sets, depois o Sporting melhorou e colocou algumas variáveis que nos causaram alguns problemas, mérito do Sporting. Mas a equipa teve uma boa reviravolta no quinto set. Gostei da entrada dos jogadores que vieram do banco nos momentos mais complicados. Boa vitória para nós, que continuamos na liderança. O nosso objetivo é terminar em primeiro essa fase para depois jogar os playoffs em casa", atirou o técnico brasileiro das águias, aos microfones da Sporting TV.

Já o distribuidor Tiago Violas salientou a forte entrada das águias no dérbi. "O Benfica entrou muito forte nesta partida. Conseguimos contrariar também a grande exibição do Sporting, mas o Sporting não desistiu e lutou até ao fim. O exemplo disso foi que empatou a dois, mas no quinto set estivemos muito melhor a todos os níveis e conseguimos vencer com categoria", disse.