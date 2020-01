Marcel Matz: «O nosso nível de erro foi muito baixo»

Após a vitória do Benfica por 3-0, no dérbi com o Sporting, Marcel Matz, técnico do Benfica, estava naturalmente satisfeito.





"O nosso sistema de bloqueio e defesa hoje funcionou muito bem. Muito mérito do serviço, onde entrámos fortes e com boa variação. Soubemos converter isso em pontos. Como o Sporting tem dois distribuidores que são mais baixos, soubemos aproveitar bem o jogo na rede. Hoje, entrámos com o nível de erro muito baixo", disse, no final do encontro.O técnico das águias acredita que a equipa ainda pode melhorar.

"Para nós, esta vitória é sinónimo que temos mais margem para treino. Parece que esta competição é simples, mas é disputada por duas equipas. Os quatro pontos de avanço vão permitir-nos treinar mais".