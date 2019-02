Marcel Matz: «Se continuarmos assim traremos os playoffs para casa»

Marcel Matz, treinador de voleibol do Benfica, destacou as melhorias registadas na sua equipa, que permitiram vencer em casa o Sporting por 3-0 "Trabalhámos bem no sistema defensivo, para neutralizar as principais armas do adversário. No segundo 'set', estivemos bastante bem e no terceiro conseguimos dar a volta ao marcador. A partir daí não vacilámos mais. Hoje houve menos oscilação em relação aos outros jogos que tivemos com o Sporting. Estivemos também melhores na receção do que o Sporting. Metade da equipa do Benfica é nova. O treinador é novo. Não vou questionar se estamos ou não entrosados. Trabalhámos diariamente com uma intensidade muito alta", referiu Matz.Com este triunfo, os encarnados subiram à liderança do campeonato, algo enfatizado pelo seu técnico, que lembrou a importância do fator casa na fase a eliminar: "Foi importante chegar à liderança, porque se continuarmos assim traremos os playoffs para casa. Vamos agora trabalhar jogo a jogo e procurar uma vitória já no próximo."