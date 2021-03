Marcel Matz: «Temos de ser melhores nos momentos decisivos»

Marcel Matz e Ivo Casas mostraram-se satisfeitos com o triunfo do Benfica na primeira partida das meias-finais do playoff diante do Sporting.





"Foi um jogo disputado, semelhante ao da Taça. Houve muita energia dentro de campo, mas temos de ser melhores nos momentos decisivos. Com muita luta e entrega, acabamos por vencer e arrancar esta vitória importante no começo do playoff", assumiu o técnico.Quanto a Ivo Casas, a análise apontou para o equilíbrio. "Foi mais um jogo de emoção e em que a vitória acabou por nos sorrir. O nosso serviço fez a diferença e conseguimos breaks importantes em alturas decisivas. Podíamos ter fechado o jogo mais cedo, mas o Sporting recuperou bem e depois acabou por cair para o nosso lado."