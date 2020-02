Marcel Matz: «Trabalhámos em alto rendimento, não gostamos de perder»

O Benfica perdeu (1-3) com os italianos do Perugia, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões de voleibol, num encontro que Marcel Matz afirma que as águias não mereciam sair derrotadas.



"Trabalhámos em alto rendimento, não gostamos de perder. Não jogámos para perder. Fizemos uma grande partida. Testámos os nossos limites frente a um adversário muito forte, que não rodou a equipa apesar de ter já garantido os quartos de final. Respeitaram o Benfica. Estou triste pela derrota, mas feliz pelo desempenho dos jogadores ao longo de todo o jogo", apontou o técnico do Benfica, em declarações no final do encontro.





"O favoritismo estava do lado do Perugia. Estamos a aprender na Liga dos Campeões. Estamos a fazer as avaliações do que foi a competição até agora. As coisas podem mudar muito rapidamente."



Fatores que fizeram a diferença

"O treino e a exigência que os jogadores têm do campeonato italiano fizeram a diferença. Eles têm mais experiência. Estão habituados a discutir jogos quando está 20-20. O que nos falta para a Liga dos Campeões é a competitividade do campeonato nacional", concluiu.