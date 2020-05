Marcel Matz: «Vamos estar fortes quando o próximo jogo vier»

Marcel Matz, treinador brasileiro da equipa de voleibol do Benfica, deixou uma mensagem aos adeptos. Através da newsletter diária do clube da Luz, o técnico falou da paragem dos campeonatos como um travão sem precedentes, mas garantiu que a equipa estará preparada para o regresso, seja ele quando for.





"Sinto-me orgulhoso de vestir a camisola de uma instituição que é muito maior que um clube e que me surpreende positivamente a cada dia. Parámos cedo, com responsabilidade e vamos voltar fortes quando o próximo jogo vier", assegurou Matz, elogiando ainda a equipa que lidera."A atitude demonstrada pelos meus jogadores, ao longo deste período, tem-me deixado orgulhoso, como me deixaram nas mais intensas partidas que tivemos ao longo desta época. São grandes homens, acima de tudo", sublinhou.O brasileiro aproveitou para fazer um balanço. "A equipa, mesmo a jogar bem, estava, na minha opinião, ainda em crescimento e chegaríamos ao final da época em grande. Mas o nosso objetivo mudou. E todos na equipa, sem exceção, assumiram a responsabilidade nesse jogo da saúde, da vida, de Portugal e do mundo", considerou Marcel Matz, que soma já quatro títulos pelo clube da Luz (1 campeonato, 1 Taça de Portugal e duas Supertaças).O treinador explicou que também tem sido uma prova de superação em sua casa. "Como pai, a minha vida é muito intensa numa casa com três filhos pequenos, com sete, quatro e dois anos. Vivemos num país fantástico que é Portugal, mas estamos longe da nossa família, que está no sul do Brasil. Em vários momentos, a dificuldade é grande e bate forte a saudade de ter por perto uma avó, um avô ou os irmãos", revelou Matz, de 39 anos."Com atitudes de mais higiene, de mais responsabilidade e um pouco de distância agora, vamos poder unir-nos mais à frente. Peço que todos se continuem a cuidar e a cuidar dos outros para que os negócios e a vida possam voltar, inclusive a educação, que é importante, e o desporto, que tanta falta faz a todos os níveis. Digo isso pelos meus pequenos aqui em casa, que já não nadam, já não jogam à bola. Essa retoma vai depender de cada um de nós, cada um mesmo, não menosprezem esta situação, façam a vossa parte", apelou o canarinho.