Marcel Matz: «Vamos lutar para sermos campeões em todas as competições»

O Benfica conquistou, este sábado, em Almada, a sua 9.ª Supertaça de volebol, aoem três sets, pelos parciais de 25-14, 25-18 e 25-22.Marcel Matz, treinador do Benfica, mostrou-se contente pela conquista do troféu diante da Fonte Bastardo, afirmando que a triunfo foi "uma questão de competência" pela forma como os encarnados encararam a partida."Não há vitórias fáceis ou difíceis. É uma questão de competência e de pressão do nosso lado. Deixámos de servir no terceiro 'set', passámos muito tempo a servir não sei se mal ou se por eles [Fonte Bastardo] conseguirem neutralizar o serviço, a rodar a bola e a crescer, o que podia ser perigoso. Mas a equipa tem 12 jogadores com qualidade, que a qualquer momento podem entrar e definir, colocando o adversário sob uma pressão muito grande", frisou.Na próxima semana dá-se início ao campeonato nacional de voleibol, com o Benfica a receber o Sp. Espinho. Na antevisão daquilo que será o começo de uma nova época desportiva, o técnico brasileiro assumiu que o Benfica vai "lutar" para ser campeão "em todas as competições"."Estamos na frente, mas há duas ou três equipas que fizeram um investimento grande e nós vamos lutar para não cair e para sermos campeões em todas as competições que disputarmos. Temos o desafio da Liga dos Campeões, que é uma realidade bem diferente, sejamos francos, na qual vamos apanhar equipas com investimentos muito grandes e de Ligas mais fortes. Mas vamos tentar chegar à fase de grupos e trazer jogos de nível muito alto para aqui", finalizou.