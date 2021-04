Miguel Maia no adeus ao Sporting: «Têm sido noites em claro, pelo vazio muito grande que começo a sentir»

Miguel Maia confirmou esta terça-feira o adeus ao Sporting, como Record avançara segunda-feira com uma longa e emotiva mensagem nas redes sociais. O distribuidor deixa o clube leonino para regressar à Ac. Espinho





"Obrigado, obrigado, obrigado.Cheguei muito novo a Alvalade, com 20 anos.Fui na aventura de poder vestir a camisola de um clube grande, e logo aquele que desde pequenino comecei a chamar de ‘meu clube’.Não foi fácil. Tudo me era estranho. Cidade grande, clube grande, muitos sócios e adeptos, muitas modalidades, muitos craques. Foi uma mudança que me obrigou a sair da minha zona de conforto, de perto da minha família e dos meus amigos.Algo me dizia que era o momento de arriscar e aproveitar a oportunidade que me foi dada pelo Sporting CP, na pessoa do seu então presidente, Sr. Sousa Cintra, e de integrar uma das melhores equipas de sempre do voleibol português.Fui com a humildade de quem queria aprender a treinar, a fazer parte de uma equipa forte, a ser profissional e a incutir em mim a responsabilidade que se ganha quando vive longe de casa e dos que mais amamos.Agradeço do fundo do coração aos meus colegas da altura e à fantástica equipa técnica liderada pelo Prof. António Rodrigues.Sim, foi aqui que me tornei jogador profissional e ganhei ‘bagagem’ para a minha já longa carreira.Ao fim dos 3 anos da minha primeira passagem pelo Sporting, voltei para Espinho um outro atleta e homem.Segui, então, a minha carreira com 20 épocas no Sporting Clube de Espinho, intercaladas com uma época no Esmoriz GC e outra na Itália, no Reima Crema. Todos estes anos coincidiram com a ausência do voleibol no Sporting CP.Voltei a Lisboa e ao meu Sporting em 2017, já com uma carreira totalmente feita, tanto no voleibol de pavilhão como na praia, com presenças em campeonatos do Mundo, Jogos Mundiais, Jogos da Lusofonia, Campeonatos da Europa e 3 Jogos Olímpicos.Nem nos melhores sonhos eu pensava que, volvidos tantos anos, poderia vestir novamente a melhor camisola do mundo com o Leão ao peito e reviver tanta coisa boa e, agora, como Capitão.E foram mais 4 anos em que continuei, com a mesma humildade, a aprender, a ganhar, a perder e a ser cada vez mais Leão e Sportinguista.Sei do meu contributo e empenho para que o voleibol regressasse ao clube 23 anos depois e, por isso, tenho que agradecer à direção liderada pelo ex-presidente Bruno de Carvalho que confiou em mim e no projecto do regresso do voleibol ao clube.Tinha feito um acordo com a direção liderada por ele para que, após terminar a carreira de atleta, ficasse a liderar o projecto do voleibol.No entanto, e porque me sinto ainda com capacidades de continuar a dar o meu contributo como atleta, decidi que ainda não é o momento de colocar ponto final à minha carreira de atleta. Irei continuar a jogar, mas já não será no meu Sporting.Estou profundamente grato por tudo o que o Sporting me deu.Grato pela oportunidade de voltar a vestir a camisola listada do grande Sporting Clube de Portugal.Grato por poder estar com os melhores adeptos do mundo.Grato por ter convivido com tanta gente do Sporting que gosta de mim e que me apoiava diariamente.Grato por ter virado ídolo num clube tão gigante.Obrigado a todos os colegas de equipa, técnicos e dirigentes com quem trabalhei no Sporting.Obrigado, igualmente, a tantos outros atletas, técnicos, diretores e funcionários das outras modalidades pelo carinho e ensinamentos transmitidos.A todos os membros das direções que tive o privilégio de conhecer e conviver, o meu muito obrigado, desejando à actual direcção muita sorte e sucesso na liderança do nosso clube.Envio também um forte abraço a todos os funcionários do Sporting Clube de Portugal, do ‘João Rocha’ ao Multidesportivo, da Academia à Sporting TV. A todos os que fazem do nosso Sporting o grande clube que é.Mas, não poderia de deixar de enviar uma saudação muito especial aos adeptos e a todas as claques do meu clube. Vocês são os maiores apaixonados do mundo e sem vocês o Sporting não era a mesma coisa.Vocês são e sempre serão a Alma do Sporting!Espero não ter defraudado ninguém e, se o fiz, peço desculpa.Estou triste a escrever esta mensagem porque vou deixar de estar num sítio que amo. Mas a vida é mesmo assim e temos que estar preparados. Os últimos dias têm sido de noites em claro, pelo vazio muito grande que começo a sentir por não poder estar mais no palco de sonho que sempre idealizei e me habituei a estar dia após dia.Tenho a certeza que um dia vou regressar e estarei sempre disponível para ajudar o clube para o que for preciso.Por último, deixo um agradecimento muito especial à minha família que sempre me apoiou em todos os momentos da minha carreira.Desejo a todos muita saúde, muito sucesso e que todas as modalidades consigam conquistar os seus títulos pois, em Lisboa ou onde eu esteja, os festejarei apaixonadamente.Força SPORTING CLUBE DE PORTUGALAté Sempre!"