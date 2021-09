Miguel Sinfrónio: «Quando tiver a minha segunda oportunidade não vou falhar»

O estreante Miguel Sinfrónio considerou "um orgulho imenso" e "um sonho tornado realidade" ter sido titular frente à bicampeã mundial Polónia, na jornada inaugural do grupo A do Europeu'2021, a decorrer em Cracóvia.

O central Miguel Sinfrónio, de 22 anos, convocado pela primeira vez pelo selecionador português Hugo Silva, e logo para a fase final do Europeu'2021, teve a sua estreia na Tauron Arena, na derrota de Portugal por 3-1 frente à Polónia.

"Um miúdo que começou numa equipa da terceira divisão, no Alentejo, como por brincadeira, e pisar um palco destes passados 10 anos de ter começado a jogar voleibol, e ainda por cima a titular, é uma experiência avassaladora", disse Miguel Sinfrónio à agência Lusa.

O jovem jogador, que nem titular foi na última época no clube que representou, o campeão Benfica, admitiu que tremeu um bocadinho no início do jogo frente aos bicampeões mundiais polacos e que "não foi um dia muito bom" da sua parte.

"Olhar para o outro lado da rede e ver [Wilfredo] Leon, [Bartosz] Kurek, [Michael] Kubiak, esses craques todos, fez-me também pensar que tenho que aproveitar e tentar agarrar as oportunidades ao máximo", explicou Miguel Sinfrónio.

O central despertou para o voleibol na Escola Secundária de Moura, no Alentejo, no âmbito do desporto escolar, com 12 anos, e com 13 federou-se através do Moura Vólei Clube e foi crescendo integrando as seleções jovens.

"Hoje não foi um bom dia, mas acredito que o trabalho que tenho vindo a fazer de há um mês para cá vai ser recompensado e tenho a certeza absoluta que quando tiver a minha segunda oportunidade não vou falhar e vai haver muita mais garra da minha parte", admitiu.

Sinfrónio foi emprestado pela formação encarnada ao Leixões e espera, esta época, ter mais oportunidades para jogar.

"Este ano trabalhei muito no Benfica a quarto central. Tive algumas oportunidades, mas de facto não era titular. Era um central de treino que trabalhava muito para a equipa", explicou.

O jogador está na seleção para "aprender o máximo possível" e "tentar agarrar todas as oportunidades" que tiver, aprendendo com o treinador Hugo Silva e com os restantes colegas.

"Quero aprender ao máximo com o professor Hugo e com os outros centrais [Filip Cveticanin, Phelipe Martins e José Pedro Andrade], e com o grande Alex [Ferreira], que ainda não tinha conhecido, e com o Marco [Ferreira] e o Miguel [Rodrigues], com esses craques todos, e aprender o máximo que me puderam ensinar", disse.

O central quer "absorver" tudo, recolher o máximo de conselhos dos jogadores, "para ter um bom início de época" no Leixões, que irá representar por empréstimo do Benfica, e poder ter mais oportunidades na seleção.

O grupo A do Europeu'2021 integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu'2021, que arrancou na terça-feira e termina a 19 de setembro, decorre repartida por quatro países: Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - com a participação de 24 seleções.