Miguel Soares: «Cometemos muitos erros não forçados»

Miguel Soares, treinador da Ac. São Mamede, não escondeu a sua insatisfação após a derrota da sua equipa frente ao Benfica, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.





"Não estivemos bem, independentemente da valia do Benfica. As coisas não correram bem, demos muitos pontos e cometemos muitos erros não forçados. Tinha alertado os meus jogadores para o facto de termos de não podermos cometer erros se quiséssemos discutir o resultado. Aconteceu exatamente o inverso. Não entrámos bem no jogo, os jogadores entraram nervosos e errámos onde não temos por hábito errar. Apesar disso, é importante darmos mérito ao Benfica, que também nos obrigou a cometer muitos erros", começou por dizer a Record, sublinhando, no entanto, as melhorias que os seus jogadores apresentaram no terceiro parcial: "Tivemos melhor nesse parcial do que nos outros dois, apesar de termos mexido. Os jogadores que entraram estavam com uma predisposição diferente mais descontraídos, mas, mesmo assim, não saio daqui satisfeito.".