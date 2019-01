Miguel Tavares: «Não nos cabe decidir a equipa técnica»

As alterações registadas no comando técnico da Seleção Nacional para os últimos jogos da qualificação para o Europeu de 2019 não afetaram os jogadores, que levaram a bom porto o apuramento, com vitórias diante da Croácia e Albânia."Sei que é uma situação estranha algumas mudanças na equipa técnica. Mas o mais importante é não ter desestabilizado o grupo", disse-nos Miguel Tavares, o distribuidor titular da equipa.A fase de qualificação começou em agosto, sob o comando de Hugo Silva, técnico que saiu depois devido aos compromissos com o Sporting. A federação acabou por encontrar uma solução interna, ‘promovendo’ Carlos Prata a selecionador para os dois últimos jogos, coadjuvado por João José.Mas como será em maio, quando regressarem os trabalhos da Seleção, num ano de importantes compromissos (Liga das Nações e Europeu)? Regressa Hugo Silva?"Não nos cabe decidir. Preocupamo-nos em jogar o melhor que sabemos e representar o mais dignamente possível o nosso país. Essas decisões, se é que já não estão decididas, são da responsabilidade do presidente da federação."O internacional português enalteceu, de resto, o esforço que os jogadores fazem ano após ano em prol da Seleção, coroado agora com a ida ao Euro’2019. "O nosso trabalho começou alguns anos antes. Estas coisas não caem do céu. São muitos verões em estágio, muitos treinos e muitas coisas de que abrimos mão ao longo dos anos... Estes resultados são a prova de que ter objetivos individuais/coletivos a longo prazo compensa."