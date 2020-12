Mundiais de voleibol de 2022 duplicam para 24 o número de seleções finalistas

Os mundiais de voleibol de 2022, masculino e feminino, vão duplicar para 24 o número de seleções na fase final, informou esta quarta-feira a federação internacional da modalidade (FIVB).

"Tanto a competição de masculinos, organizada pela Rússia, como a de femininos, a realizar na Holanda e na Polónia, serão disputadas por 24 seleções", esclarece a federação portuguesa de voleibol (FPV).

Em ambas as provas os países anfitriões têm já lugar garantido, o mesmo sucedendo com os campeões do Mundo, respetivamente Polónia e Sérvia.

Os campeonatos continentais vão definir mais duas seleções por género, sendo que quando o país anfitrião ou o atual campeão mundial for um dos dois primeiros classificados nessas competições, apurar-se-á o melhor seguinte.

O lote restante dos finalistas será composto por 12 seleções masculinas e 11 femininas que garantem o seu lugar mediante a sua posição do ranking mundial da FIVB no final de 2021.