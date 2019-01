O sobe e desce do Sporting

Por força de se ter instalado em Fiães desde que na época passada regressou ao voleibol, o Sporting tem feito constantes viagens entre aquela localidade do concelho de Santa Maria da Feira e Lisboa, onde joga quando o faz na condição de anfitrião. É certo que estando em Fiães, as deslocações são mais curtas quando tem de visitar os adversários que se situam nos arredores de Fiães e que são quase todos os 14 clubes da 1ª divisão.

Mas não é menos verdade que os campeões nacionais têm feito sacrifícios suplementares por força de se treinarem durante a semana em Fiães e jogarem ao fim de semana no Pavilhão João Rocha. E a situação agrava-se quando há jogos europeus a meio da semana. Como acontece por estes dias. Ou seja, o Sporting jogou no dia 12 em Lisboa para o campeonato, regressou a Fiães, e na quarta-feira passada esteve de novo na capital para o jogar a passagem aos oitavos-de-final da Challenge Cup.

A formação leonina regressou ainda nessa noite ao seu quartel-general, para hoje estar de novo a atuar no ‘João Rocha’, em jogo referente à 17ª jornada do campeonato, diante dos açorianos do Clube K, agendado para as 20h30. Nada de extraordinário com a hora do encontro, não fosse o facto de amanhã o Sporting voltar a jogar. Onde? A quase 400 km de Lisboa, em Viana do Castelo. A equipa pernoitará em Fiães.

Apesar das viagens, os leões são favoritos a vencer os dois jogos, o mesmo acontece com o Benfica, na dupla receção à Ac. São Mamede (hoje) e ao Clube K (amanhã).