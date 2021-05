Pablo Natan reforça Benfica

O voleibolista brasileiro Pablo Natan, que atua na posição de zona 4, é o mais recente reforço do Benfica para a próxima época, informou esta sexta-feira o clube lisboeta, no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que garantiu a contratação do voleibolista Pablo Natan, de 23 anos, para a sua equipa masculina de voleibol. O atleta atua na posição de zona 4 e já representou a seleção brasileira de sub-21 no seu trajeto", refere o clube.

Natan, que na última época representou os franceses do Tours, chega ao Benfica depois de as águias terem conquistado na última época o campeonato nacional, o segundo sob o comando do técnico brasileiro Marcel Matz, e a Supertaça portuguesa.

"Estive também em contacto com o técnico Marcel, tivemos uma conversa muito positiva e ele explicou-me bem o funcionamento do clube, da estrutura e alguns planos já para a próxima época", disse o jogador, acrescentando esperar os melhores resultados individuais e coletivos.