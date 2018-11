Paulo Pereira festeja a dobrar com o Caldas

O apuramento do Sp. Caldas para os 16 avos-de-final da Challenge Cup foi "o melhor presente" que Paulo Pereira poderia desejar para festejar o 27º aniversário. O jogador, produto da formação do clube, participou ativamente no histórico triunfo em Genebra e, horas depois ouviu o plantel às ordens de Frederico Casimiro cantar-lhe os parabéns em pleno autocarro.

"Estava esperançoso que a eliminatória corresse bem. Conseguir o apuramento e celebrar com os meus colegas foi a cereja no topo do bolo. Estou há muitos anos no clube, desde a 2ª divisão, e viver este marco histórico é muito emotivo e simbólico para mim", admitiu o caldense, que ainda não pensa no próximo adversário, os holandeses do Draisma Dynamo.

"Não conhecemos muito bem a equipa, mas vamos estudá-la e preparar bem a eliminatória. O objetivo era passar esta fase, temos um bom grupo e estou confiante que possamos ainda dar mais um passinho na Europa", frisa Paulo Pereira, para quem a "união da equipa" foi o principal fator de sucesso no golden set diante do Chênois.

Jornada dupla

Depois das emoções na Europa, o Sp. Caldas efetuou ontem a viagem de regresso e começa hoje a preparar a jornada dupla do campeonato, com dois jogos de grande exigência.

"Estamos num ciclo de sete jogos em duas semanas, mas atravessamos uma fase positiva. O jogo com o Castêlo [domingo] é importante para as nossas contas, mas antes temos o Benfica, que está uns furos acima de nós. Vamos trabalhar para fazer um bom resultado, pois o nosso principal objetivo é o campeonato. A Challenge Cup é um extra e serve para nos ajudar a crescer enquanto equipa e clube", remata ‘Paulão’, como é carinhosamente tratado.