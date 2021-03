Playoff final do título entre Benfica e Fonte começa no próximo sábado

Já há datas para o playoff final, que vai decidir o campeão nacional. O duelo entre Benfica e Fonte do Bastardo começa no próximo sábado, dia 27, com o primeiro jogo a ter lugar no Pavilhão n.º2 da Luz, seguindo-se dois jogos no reduto da equipa da Ilha Terceira, nos dias 2 e 4 de abril.





Se necessário - o playoff decide-se à melhor de cinco jogos -, o quarto encontro volta a ser na Luz, no dia 10 de abril, e se ainda não houver campeão nesta altura, o quinto e último será nos Açores, a 17 de abril.Recorde-se que o Benfica eliminou o Sporting e a Fonte do Bastardo o Sp. Espinho, nas meias-finais, ambas as eliminatórias decididas em três jogos.Foto:Osvalda Toledo