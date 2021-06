Portugal bate Bósnia da Silver League feminina

A seleção portuguesa de voleibol feminino venceu esta quinta-feira a Bósnia Herzegovina por 3-1 (25-21, 17-25, 25-20 e 25-23) e conquistou o primeiro lugar do grupo B da fase de qualificação para a Final Four da Silver League europeia.

Com este triunfo, a equipa orientada por João José, que já tinha vencido nas rondas anteriores a Estónia e a Letónia, por 3-1 e 3-0, respetivamente, e garantido a presença na Final Four, venceu o grupo B com 14 pontos, seguida da Bósnia Herzegovina, com 13, da Estónia, com nove, e da Letónia, sem pontos.

A portuguesa Maria Lopes, com 17 pontos, foi a melhor pontuadora da partida, seguida da bósnia Dajana Boskovic, com 16, e da portuguesa Marta Hurst, com 15.

A Final Four disputa-se nos dias 11 e 12 de junho, em Maribor, na Eslovénia.