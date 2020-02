Portugal com Bielorrússia, Noruega e Hungria rumo ao Europeu'2021 de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol vai disputar a qualificação para o Europeu2021 com Bielorrússia, Noruega e Hungria, foi esta sexta-feira anunciado, adversários que o selecionador Hugo Silva considera que "podem surpreender".

"O nosso objetivo é muito claro. Queremos marcar presença pela segunda vez consecutiva na fase final de um Campeonato da Europa e vamos fazer tudo para que isso aconteça", afirmou Hugo Silva aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

A fase de qualificação para o Europeu2021 decorrerá no sistema 'casa e fora', com jogos de agosto a setembro, e Portugal ficou inserido no grupo G, (segundo a aplicação do sistema de serpentina com base na posição no 'ranking'), com as seleções da Bielorrússia, Noruega e Hungria.

"Já sabíamos que não há torneios fáceis e a prova disso são as equipas que nos saíram nesta fase de qualificação para o Europeu2021", defendeu Hugo Silva, que considerou a Bielorrússia, que foi cabeça de séria no sorteio, "a seleção mais forte".

Portugal ocupa a 20.ª posição do 'ranking' da Confederação Europeia de Voleibol (CEV) e a Bielorrússia o 19.º lugar, e foi por esta razão que foi cabeça de série.

"Depois, temos a Noruega e a Hungria, equipas emergentes, que têm vindo a crescer nos últimos anos e que podem sempre surpreender e, de alguma forma, dificultar aquela que é a nossa tarefa", acrescentou o selecionador nacional.

Antes da fase de qualificação, Portugal vai disputar a Liga de Ouro Europeia (maio e junho) e a Challenger Cup (24 a 28 de junho, em Gondomar), competição de acesso à Liga das Nações de 2021.

"Vamos lutar pela vitória nessas competições. Obviamente, estamos conscientes das dificuldades que vamos enfrentar, pois temos uma Golden League [Liga de Ouro] em que temos de tentar chegar a uma final. Na Challenger Cup, vamos tentar repetir o feito que conseguimos na primeira edição da competição, em 2018, e que nos permitiu disputar a Liga das Nações no ano seguinte", disse Hugo Silva.

Apuram-se para a fase final do Europeu2021 os vencedores dos sete grupos de qualificação e os cinco melhores segundos, que se irão juntar às oito seleções já apuradas -- Sérvia, Eslovénia, França, Rússia, Itália, Ucrânia, Alemanha e Bélgica -- e ao quarteto organizador.

Fase de qualificação para o Europeu2021

Grupo A -- Holanda, Suécia e Croácia

Grupo B -- Bulgária, Áustria e Israel.

Grupo C -- Turquia, Macedónia, Dinamarca e Bósnia-Herzegovina.

Grupo D -- Espanha, Letónia, Moldávia e Chipre.

Grupo E -- Eslováquia, Roménia, Suíça e Albânia.

Grupo F -- Grécia, Montenegro, Azerbaijão e Geórgia.

Grupo G -- Bielorrússia, Portugal, Noruega e Hungria.

A Polónia, a República Checa, a Estónia e a Finlândia formam o quarteto de países que irá organizar o Europeu2021.