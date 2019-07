Portugal conquista segunda vitória no Europeu sub-17 de voleibol

A seleção portuguesa masculina de voleibol de sub-17 conquistou este domingo a segunda vitória no Campeonato da Europa da categoria, ao bater por 3-2 a Itália, em Sófia, na Bulgária.Na cidade anfitriã da fase final da competição, Portugal impôs-se pelos parciais de 25-20, 22-25, 20-25, 25-19 e 15-13, num encontro da segunda jornada da prova, que durou quase duas horas.A seleção nacional lidera o grupo 2 com cinco pontos, mais um do que a Itália, segunda classificada, e dois do que a República Checa, terceira, que ainda hoje defronta a Grécia.Na segunda-feira, Portugal defronta a Polónia, na terceira ronda do Campeonato da Europa de sub-17, que decorre até 21 de julho, em Sófia.