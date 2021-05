Portugal derrota Bielorrússia

A Seleção Nacional bateu esta tarde em Budapeste (Hungria) a Bielorrússia por 3-2 na primeira jornada do Grupo G da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.





Portugal perdeu o primeiro set por 21-25, venceu o segundo por 25-23, voltou a ceder no terceiro por 21-23, empatou com triunfo no quatro por 25-23, fechando depois na negra por 15-10.A equipa portuguesa volta a jogar este sábado, agora para defrontar a Noruega.