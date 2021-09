Portugal derrotado pela Holanda na 'negra' nos 'oitavos' do Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol perdeu este domingo com a Holanda, por 3-2, em Gdansk, na Polónia, e falhou a passagem aos quartos de final do campeonato da Europa. Portugal, irrepreensível nas várias ações de jogo, venceu o primeiro parcial por 25-22, esteve na luta no segundo e terceiro, que perdeu por 25-22 e 26-24, recuperou e venceu o quarto por 25-20 e sucumbiu pela margem mínima na 'negra' por 15-13.





Depois da qualificação invicta para o Europeu e de ter superado, pela primeira vez, a fase de grupos, numa 'poule' que contava com a bicampeã mundial Polónia e a campeã europeia Sérvia, Portugal saiu de cabeça erguida nos 'oitavos'.Portugal assegurou a inédita presença nos oitavos com a quarta posição do Grupo A, que decorreu em Cracóvia, com duas vitórias frente à Bélgica (3-2) e à Grécia (3-1) e três derrotas com a anfitriã Polónia (3-1), Ucrânia (3-2) e Sérvia (3-1).Os jogos dos oitavos de final do Europeu, que decorre até 19 de setembro, decorrem em Gdansk, na Polónia, e em Ostrava, na República Checa, depois de uma primeira fase repartida por quatro países. Polónia (Grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D).