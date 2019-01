Portugal disputa com Croácia primeira de duas finais rumo ao Europeu 2019

O responsável pela equipa técnica nacional de voleibol, Carlos Prata, disse esta quinta-feira que espera um "jogo equilibrado" com a Croácia, em Gondomar, na primeira de duas finais rumo à fase final do Europeu 2019."Creio que será um jogo equilibrado, em que a equipa nacional terá de se superar para atingir o seu objetivo, que é a presença na fase final do Europeu de 2019", disse Carlos Prata, em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol.Apesar de algumas contrariedades, como as lesões, ainda não totalmente debeladas, dos irmãos Alexandre e Marco Ferreira, é grande a confiança do treinador e a vontade de começar o ano a ganhar, dando continuidade aos êxitos alcançados em 2018 nos dois próximos jogos, com os croatas e a Albânia."É uma equipa difícil, bastante alta e que irá ser adversário perante o qual Portugal terá de dar o seu melhor, condicionando os seus pontos fortes, através de uma boa relação do serviço e do bloco-defesa", explicou Carlos Prata.A eficácia no ataque, a partir da receção do serviço adversário, ainda de acordo com o treinador, terá de ser o ponto forte de Portugal, que poderá já assegurar no domingo a presença na fase final do Europeu 2019 se a Áustria perder no sábado com a Albânia.A Croácia, de acordo com Carlos Prata, tem alguns jogadores experientes, como o distribuidor principal, Tsimafei Zhukouski, que joga em Itália, e o seu jogo é feito sobretudo pelo oposto Leo Andric e os seus dois zona 4, com realce para Danijel Galic."Não é um jogo rápido, sobretudo na bola para o seu oposto, mas no seu principal atacante de zona 4 a tendência já é uma bola bastante acelerada e aberta, sobretudo na entrada da rede", referiu o técnico.Em relação ao serviço, em suspensão, os seus dois principais atacantes - Andric e Galic - são os que colocam mais pressão na receção adversária, os restantes servem em andorinha, com um serviço tenso e atacante, tirando partido da sua estatura.Portugal, que venceu na Croácia por 3-0, pelos parciais de 25-18, 25-22 e 25-18, lidera o grupo D da fase de qualificação para o Europeu2019, com nove pontos, seguido da Áustria (segunda), com sete, e da Albânia (terceira), com cinco. A Croácia é a última classificada, com três pontos.A seleção portuguesa fecha o apuramento na Albânia, em 9 de janeiro, numa partida que poderá ser decisiva, se a Áustria, que se despede na Croácia, vencer no sábado.A fase final do Campeonato da Europa, a realizar entre 12 e 29 de setembro, decorre em quatro países em simultâneo: França, Eslovénia, Bélgica e Holanda.