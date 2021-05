Portugal estreia-se com uma vitória na European Silver League de voleibol feminino

Portugal iniciou esta sexta-feira com uma vitória tangencial, por 3-2, perante a Estónia, a sua participação no primeiro torneio da 'poule B' da European Silver League de voleibol feminino.

Em Zenica, as portuguesas por duas vezes anularam a desvantagem em 'sets' - 19-25, 25-23, 23-25, 29-27 - para no 'set' decisivo serem mais eficazes e triunfarem por 15-11, no culminar de uma 'batalha' que durou duas horas de jogo.

No outro jogo do dia deste quadrangular a decorrer na Bósnia-Herzegovina, a seleção 'da casa' superou facilmente a Letónia por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-20, 25-18.

Portugal joga com a Letónia no sábado e com a equipa anfitriã no domingo, sempre em Zenica.

A sequência de jogos e o local repetem-se, a 01, 02 e 03 de junho, para o segundo torneio desta competição, que ainda tem outras quatro seleções em ação na 'poule' A, a lutar pela passagem à final a quatro, agendada para 11 e 12 de junho em Maribor, Eslovénia.