Portugal mais forte e maduro vence Áustria e está com uma 'mão' no Europeu

A seleção portuguesa masculina de voleibol venceu esta quarta-feira com clareza a Áustria por 3-0 e lidera destacada o grupo D, estando a apenas três pontos de conseguir a qualificação para o Europeu da modalidade, em 2019.Foi uma vitória natural da melhor equipa na quadra, que, com um serviço muito agressivo e um bloco eficiente, mostrou em todos os 'sets' ser muito superior ao adversário.Com a vitória de hoje, Portugal soma nove pontos e, perante o triunfo da Croácia sobre a Albânia, tem agora cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, a Áustria.Desta forma, um triunfo no sábado, em casa do adversário de hoje, garante a presença no Europeu, que vai ser organizado em quatro países: França, Eslovénia, Bélgica e Holanda.O selecionador nacional, Hugo Silva, utilizou apenas oito jogadores durante todo o encontro, cujo início até foi equilibrado.Portugal saiu no comando, mas permitiu que os austríacos passassem para a frente (7-5) com quatro pontos seguidos.A partir dos 9-8, porém, os lusos agarraram o jogo e dispararam na fase final para uma vitória segura (25-20).No segundo 'set', a história quase se repetiu e Portugal chegou a estar a ganhar 23-17, mas deixou que a Áustria recuperasse para apenas um ponto de diferença (24-23) e acreditasse na reviravolta, o que obrigou a um pedido de desconto de tempo de Hugo Silva.Mas um remate forte de Marco Ferreira tirou as eventuais dúvidas e sentenciou a segunda partida (25-23).O terceiro e último 'set', e apesar dos seis pontos 'oferecidos' em serviços falhados, foi o menos equilibrado de todos, mostrando um Portugal demasiado forte e uma Áustria que, ou sobe vários 'degraus' ou não parece ter argumentos para, mesmo em casa, vencer os portugueses dentro de três dias.Portugal-Áustria, 3-0. Parciais: 25-20 (28 minutos), 25-23 (26) e 25-17 (23).Sob a arbitragem da dupla Alekander Sikanjic (Liechtenstein) e Jose Luis Arrarte Mira (Espanha), as equipas alinharam com:: Filip Cveticanin, Marco Ferreira, Alexandre Ferreira, Phelip Martins, Lourenço Martins e Miguel Rodrigues. Jogaram ainda: Januário Silva (líbero) e João Fidalgo (líbero).Treinador: Hugo Silva.: Wohlfahrstatter, Anton Menner, Thomas Zass, Maximilian Thaller, Nicolai Grabmuller e Paul Buchegger. Jogaram ainda: Florian Ringsseis (líbero), Thomas Trothann, Alexander Tusch e Kroiss Philipp (líbero).Treinador: Michael Warm.cerca de 700 espetadores.