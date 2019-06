Portugal perde com a Austrália na Liga das Nações

A seleção portuguesa de voleibol sofreu hoje uma derrota comprometedora frente à congénere da Austrália, por 3-0, no terceiro e último jogo no Grupo 15 da quarta jornada da Liga das Nações, em Ardebil, no Irão.Portugal, presente na Liga das Nações como equipa 'desafiadora', perdeu o encontro sem conquistar qualquer 'set', pelos parciais de 23-25, 22-25 e 25-27, perante uma seleção que está a disputar a competição com o mesmo estatuto e objetivo de manutenção entre a elite mundial.Marco Ferreira, com 15 pontos, foi o elemento mais concretizador na seleção nacional, seguido de Alexandre Ferreira, que obteve 14, ambos longe do jogador com maior número de pontos marcados no encontro, o australiano Lincoln Alexander Williams, com 21.A equipa das quinas terminou a participação no Grupo 15 com um saldo de três derrotas em igual número de partidas, uma vez que também tinha perdido os dois jogos anteriores, frente ao Irão, anfitrião do agrupamento, na sexta-feira, por 3-1, e perante a França, no sábado, por 3-0.Na classificação geral da Liga das Nações, a seleção portuguesa caiu para o 15.º e penúltimo lugar, em igualdade pontual com a Alemanha, que tem menos um jogo realizado, e apenas à frente da 'lanterna-vermelha' China, com um total de duas vitórias e 10 derrotas e saldo negativo de 10-31 em 'sets'.