Portugal perde com a Espanha na preparação do Europeu 2019 de voleibol feminino

A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu este domingo por 3-0 com a Espanha, em Vila Flor, Bragança, no terceiro jogo particular inserido na preparação da participação no Europeu2019.Depois do triunfo por 3-2 na sexta-feira e do desaire por 3-1 no sábado, a seleção portuguesa, orientada pelo brasileiro Francisco Silva, que já treinou a formação masculina, perdeu pelos parciais de 25-16, 25-19 e 25-20, em uma hora e 11 minutos.Julia Kavalenla, com 15 pontos, Marta Hurst, com nove, e Bárbara Gomes, com oito, destacaram-se, em termos pontuais, na formação lusa.Portugal vai disputar o Grupo B na fase final do Europeu 2019, a realizar de 23 de agosto a 08 de setembro, e na qual garantiu uma presença inédita, ao classificar-se no segundo lugar do respetivo agrupamento de qualificação.Em Lodz, na Polónia, Portugal começa por defrontar a Itália, vice-campeã mundial, no dia 23 de agosto, seguindo-se Polónia (24), Eslovénia (25), Bélgica (27) e Ucrânia (29).