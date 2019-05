Portugal perde com a Estónia em voleibol feminino

Portugal perdeu esta quarta-feira com a Estónia, por 3-2, em jogo da European Silver League de voleibol feminino disputado em Portimão.As lusas já tinham perdido no sábado contra a Grécia, por 3-0, pelo que ocupam o último lugar do grupo B da competição, que também integra a Eslovénia.No Portimão Arena, Portugal conseguiu desta vez equilibrar as 'contas', só perdendo pela margem mínima no quinto e decisivo 'set', após parciais francamente equilibrados. A marcha do marcador foi 17-25, 25-17, 23-25, 27-25 e 15-13.Portugal vai agora jogar na Grécia, no sábado, e depois volta a jogar em casa, em Paços de Ferreira, na receção à Eslovénia, no dia 6 de junho.Também hoje, a Eslovénia ganhou por 3-0 na Grécia, pelo que o grupo é comandado pela Eslovénia, com seis pontos, seguida por Grécia (3), Estónia (2) e Portugal (1) - todas as equipas com dois jogos realizados.A European Silver League dá acesso à European Golden League, disputada por algumas das principais seleções europeias, e pode abrir as portas da Liga das Nações de voleibol, na qual se encontra a elite internacional da modalidade.