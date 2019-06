Portugal perde com a Grécia na European Silver League

A seleção grega de voleibol feminino venceu este sábado Portugal por 3-1, com os parciais 15-25, 25-14, 25-19 e 25-15, e reforçou o segundo lugar no Grupo B da European Silver League.A canhota Olga Strantzali cotou-se como a melhor pontuadora do jogo, com 15 pontos, seguida da portuguesa Júlia Kavalenka, com 14 pontos.O próximo jogo de Portugal na competição disputa-se no Pavilhão Desportivo Municipal de Paços de Ferreira, no dia 8 de junho, pelas 18:00, frente à congénere da Eslovénia.A European Silver League 2019 é uma competição de acesso à European Golden League, disputada por algumas das principais seleções europeias e que pode abrir as portas da Liga das Nações, na qual está a elite internacional da modalidade.