Continuar a ler

Portugal, que deu boa réplica no primeiro 'set', em que alternou com as ucranianas a liderança do marcador, só cedendo na parte final, segue, ainda sem qualquer ponto, e na última posição do grupo, que é liderado pela invicta Bulgária.Com os níveis de eficácia no serviço a descerem ao longo do jogo, bem como na receção, a seleção portuguesa, a acumular erros, foi uma sombra de si própria no segundo e terceiro parciais, comparativamente ao primeiro, e perdeu pela margem máxima de 3-0.No outro encontro da terceira jornada do Grupo A, a Bulgária venceu o Azerbaijão, por 3-1, pelos parciais de 17-25, 25-17, 25-14 e 25-21, e assumiu a liderança invicta, com nove pontos. O Azerbaijão é segundo, com seis pontos, e a Ucrânia terceira, com três.A seleção portuguesa prossegue a sua participação na fase regular da Liga de Ouro Europeia na quarta-feira com novo jogo frente à Ucrânia, em Ivano Frankivsk.