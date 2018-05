Continuar a ler

Após as duas jornadas já cumpridas, a Finlândia lidera a 'poule' com seis pontos, seguida de Espanha e Portugal, ambos com três, enquanto a República Checa ainda não somou qualquer ponto.



Na próxima jornada, Portugal desloca-se à Finlândia, defrontando a seleção local no sábado.

Portugal perdeu esta quarta-feira com a Espanha por 3-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga de Ouro Europeia de voleibol, disputado em Guadalajara, Espanha.Depois do triunfo na primeira jornada por 3-1 na receção aos espanhóis, a equipa lusa não conseguiu repetir hoje o feito, perdendo pelos parciais de 27-25, 25-17 e 29-27, em uma hora e 31 minutos.

Autor: Lusa