Portugal perde com República Checa e falha meias-finais do Europeu sub-17

A seleção portuguesa de voleibol de sub-17 perdeu esta quarta-feira por 3-1 com a República Checa, para a penúltima jornada da fase de grupos do Europeu 2019, a decorrer em Sofia, e falhou as meias-finais.





Passam às meias-finais as duas primeiras classificadas de cada um dos dois grupos, mas a derrota averbada frente à República Checa, pelos parciais de 32-30, 21-25, 25-17 e 25-16, deixa Portugal fora da discussão do título, quando falta disputar uma ronda.Portugal vai encerrar a fase de grupos na quinta-feira frente à Rússia, numa partida em que estará em jogo o apuramento para a discussão dos quinto ao oitavo lugares da prova, ao alcance dos terceiro e quarto posicionados de cada um dos dois grupos.