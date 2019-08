Portugal perde com Ucrânia e finaliza Europeu de voleibol só com derrotas

Portugal despediu-se do Campeonato da Europa de voleibol feminino com uma quinta e última derrota, por 3-0 ante a Ucrânia, que deixa a seleção lusa no sexto lugar do grupo B, sediado em Lodz, Polónia.

Para a história, nesta primeira participação, fica o 'set' ganho no jogo contra a Bélgica e a certeza de ter lutado bem contra todas as adversárias, como foi o caso da Ucrânia, com quem perdeu com os parciais de 25-22, 25-15 e 25-20.

Com este resultado, o 'seis' de Portugal fecha o grupo B sem vitórias, atrás de Itália, Bélgica, Polónia e Eslovénia, que avançam para os quartos de final, e Ucrânia, que até hoje também só registava derrotas.

No Atlas Arena de Lodz, Portugal voltou a entrar forte e chegou a 3-0. Rapidamente a Ucrânia reequilibrou, para controlar na parte final do 'set' e ganhar por três pontos de diferença.

No segundo 'set', Portugal só conseguiu comandar por um ponto de diferença e perdeu, com naturalidade, por 25-15.

Já sem grande ânimo, as portuguesas voltaram a perder, agora por números um pouco mais equilibrados.

Bárbara Gomes, com nove pontos conseguidos, foi hoje a jogadora lusa mais eficaz, enquanto que do lado ucraniano brilharam Karyna Denysova (13 pontos) e Svitlana Dorsman (12).