Portugal perde em três 'sets' com o Brasil na Liga das Nações

A seleção portuguesa de voleibol perdeu este domingo frente ao Brasil por 3-0, no encerramento da terceira jornada da Liga das Nações, que decorreu em Gondomar.





Depois de triunfo frente à China e derrota com a Sérvia, a equipa lusa não teve grandes argumentos frente a um Brasil campeão olímpico e número um do ranking mundial, que fechou a ronda portuguesa com duas vitórias [China e Portugal] e uma derrota frente à Sérvia, tendo hoje triunfado com 25-19 (25 minutos), 25-21 (29) e 25-18 (28).