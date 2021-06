Portugal perde na 'negra' com a Bielorrússia e é último na Golden League

A seleção portuguesa de voleibol perdeu, este domingo, por 3-2 com a Bielorrússia, em Santo Tirso, no encerramento do grupo C da Golden League europeia, que apurou a invicta campeã Turquia para a final four, na Bélgica.

Portugal, que esteve a vencer por 2-0, não conseguiu fechar o jogo e perdeu pelos parciais de 25-17, 25-22, 20-25, 20-25 e 18-20, repetindo a derrota sofrida também na 'negra' (3-2), no primeiro torneio do grupo C, disputado há uma semana em Minsk.

Com esta derrota, Portugal terminou no quarto e último lugar do grupo C, com quatro pontos, a 14 da líder invicta Turquia. A Bielorrússia terminou na segunda posição, com sete pontos, os mesmos da República Checa, terceira posicionada.

A Turquia vai defender o título conquistado em 2019, dado que em 2020 a competição foi cancelada devido à pandemia de covid-19, com a Estónia (primeira do grupo A), Ucrânia (primeira do B) e a Bélgica (anfitriã), em Kortrijk, a 19 e 20 de junho.