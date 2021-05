Portugal qualifica-se para o Europeu de voleibol ao vencer Noruega

Portugal carimbou, este sábado, a sexta presença no Campeonato da Europa de voleibol masculino após vencer, em Matosinhos, a Noruega por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-18 e 25-22. A seleção portuguesa já tinha ficado com pé na fase final da prova, depois de bater a Bielorrússia, por 3-1, na sexta-feira, e, este sábado, confirmou o apuramento com novo triunfo no quinto jogo do Grupo G de qualificação, mantendo-se invicto nesta fase.





Portugal dominou este jogo, vencendo de forma clara, e só permitiu algumas veleidades à Noruega no terceiro e último parcial, o único em que os nórdicos lograram comandaram o marcador (6-5 e 16-15).O primeiro set começou bem para as cores nacionais, que rapidamente ganharam uma vantagem pontual confortável (11-4) que nunca mais perderam graças a um serviço eficaz e um desempenho defensivo seguroA superioridade portuguesa manteve-se no parcial seguinte, mas de forma menos vincada do que anteriormente porque a Noruega subiu de rendimento e conseguiu dar mais luta em boa medida devido às ações do seu capitão, Jonas Kvalen.O treinador Hugo Silva apostou forte numa equipa com quatro benfiquistas que foram campeões nacionais esta época, Ivo Casas, Tiago Violas, André Lopes e Hugo Gaspar, deixando de fora alguns titulares, e os resultados deram-lhe razãoDepois de uma vitória clara no set inaugural, Portugal impôs-se também no segundo e chegou aos 2-0, com Hugo Gaspar a destacar-se nas ações ofensivas e a equipa a mostrar-se muito coesa e confiante.As coisas mudaram muito no terceiro parcial, visto que Portugal baixou de intensidade competitiva e a Noruega aproveitou, arriscou ainda mais e lutou praticamente até ao fim pelo resultado.Foi neste parcial que os nórdicos conseguiram comandar o marcador por duas vezes e dar até a sensação de que podiam levar o encontro para um quarto set.O técnico português lançou então Alexandre Ferreira e foi este atacante, com o seu serviço poderoso, e o oposto Hugo Gaspar, com remates colocados, que tiraram Portugal de um aperto inesperado e contribuíram assim para uma vitória por 25-22 e o 3-0 final.No final do encontro, o seleccionador nacional Hugo Silva mostrou-se satisfeito com a prestação dos seus jogadores."Um jogo que nem sempre foi bem jogado por culpa da ansiedade. Este jogo decidia muita coisa e defrontámos uma equipa que estava muito motivada pela vitória da véspera e que não tinha nada a perder. Contudo, nos momentos cruciais soubemos ser superiores e todo o grupo está de parabéns pelo trabalho que tem feito até agora e pela solidariedade demonstrada em campo", analisou.Já Hugo Gaspar falou em objectivo cumprido e realçou o facto de ter voltado a jogar com as quinas ao peito."Quem olhar para o resultado, pode julgar que foi fácil, mas não é verdade. tivemos de nos aplicar todos a fundo para cumprir com o nosso objectivo, que era a vitória e o primeiro lugar na pool, garantia de apuramento para o Europeu.Pessoalmente, este foi um objectivo que fixei a mim próprio. Poucos acreditavam que eu regressaria e aqui estou, vinte anos depois de ter integrado uma Selecção Nacional que disputou um Campeonato do Mundo pela primeira vez, e ver que ainda sou capaz de jogar ao mais alto nível é algo que, naturalmente, me faz muito feliz", frisou o oposto.Do lado noruegês, o seleccionador Tore Aleksandersen estava conformado com o resultado."Portugal tem uma equipa muito boa. Tivemos de utilizar os mais jovens e eles tentaram, tentaram sempre, mas era muito difícil conseguir ultrapassar uma equipa que joga tão bem tacticamente como Portugal. Precisaríamos de ter todos os jogadores da nossa selecção em excelentes condições para lhes fazer frente, mas estou satisfeito porque eles procuraram lutar pela vitória. Frente à Bielorrússia vamos ter um jogo diferente, mais físico e mesmo táctico", apontou.------------------------------------------------------------------------Portugal - Noruega, 3-0.17-25, 18-25 e 22-25.Zdenek Grabovsky (República Checa) e Koen Luts (Bélgica)Jonas Kvalen, Oskar Espeland, Nikolai Bjarne Huus, Petter Ostvik, Oskar Rafetvold, Salgaard Jakob Thelle e Oystein Bergum (libero): Jogaram ainda: Martin Olimstad e Gladsoy Sunde. Fornes, Rune Fasteland, Bjarne Huss, Sverre Flaskjer e Jonas Langlo.Gabriel Huus.André Lopes, Phelipe Martins, Tiago Violas, Hugo Gaspar, Lourenço Martins, Filip Cveticanin e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Miguel Rodrigues, Marco Ferreira, Gerson Gomes, Alexandre Ferreira e André Marques.Hugo Silva.