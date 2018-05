Portugal viajou ontem para Espanha, onde hoje defronta a seleção local na 2ª jornada da poule C da Golden European League. Depois do triunfo frente a este rival na ronda inaugural no domingo (vitória por 3-1 em Santo Tirso), os comandados de Hugo Silva procuram manter-se no topo da classificação. Caíque Silva, que se estreou pela Seleção Nacional com 11 pontos no último encontro, mostrou-se confiante para o duelo que se realiza hoje no Multiusos de Guadalajara. "Vamos a Espanha com vontade de repetir a exibição de Santo Tirso e de conquistar nova vitória", afirmou o jogador que atua nos açorianos da Fonte do Bastardo. No outro jogo do grupo, a líder Finlândia visita a República Checa.