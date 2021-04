Portugal recebe grupo de apuramento para o Europeu'2021 de Sub-17

Portugal vai organizar o grupo E da segunda fase de qualificação para o Europeu'2021 de voleibol de sub-17, em Viana do Castelo, de 5 a 7 de maio, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Voleibol.

A seleção lusa irá lutar por um lugar na fase final do Europeu'2021, ao alcance dos vencedores dos cinco grupos e dos dois melhores segundos classificados, com as congéneres da Turquia, Áustria e Espanha, no Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior.

A seleção feminina de sub-16 vai disputar o grupo E da segunda fase de qualificação para o Europeu2021 em Maribor, entre 6 e 8 de maio, tendo a Turquia, a Áustria e a anfitriã Eslovénia como adversárias. Apuram-se os vencedores dos cinco grupos e o melhor segundo colocado.