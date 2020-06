Portugal recebe qualificação para os Europeus de voleibol masculino e feminino

Portugal vai receber duas etapas de qualificação para a fase final dos campeonatos da Europa de voleibol de 2021, masculino e feminino, em janeiro de 2021, anunciou esta segunda-feira a Confederação Europeia da modalidade (CEV).

Se a situação de pandemia de covid-19 evoluir favoravelmente, Portugal será o anfitrião do Torneio 1 do grupo B de femininos, de 7 a 10 de janeiro de 2021, e o Torneio 2 do grupo G de masculinos, de 14 a 17 do mesmo mês.

O Torneio 2 do grupo B de femininos leva a seleção portuguesa até à Geórgia, de 14 a 17 de janeiro de 2021, enquanto o torneio 1 do G de masculinos será disputado na Hungria, de 07 a 10 de janeiro.

Nesta derradeira fase de apuramento para o Europeu de 2021, a seleção nacional masculina defronta, em dois torneios do grupo G, a Noruega, a Bielorrússia e a Hungria, enquanto a Geórgia, a Ucrânia e a Suécia são as adversárias da feminina, em dois torneios do grupo B.

Em masculinos, apuram-se para o Europeu do próximo ano, organizado pela Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia, os vencedores dos sete grupos de qualificação e os cinco melhores segundos classificados.

Em femininos, apuram-se para o Europeu do próximo ano, a decorrer na Sérvia, na Bulgária, na Croácia e na Roménia, as seleções vencedoras dos seis grupos de qualificação e os seis segundos classificados.

Tanto em masculinos como em femininos, as 12 seleções apuradas nestas fases de qualificação irão juntar-se aos 4 organizadores e às outras 8 seleções já qualificadas de acordo com a classificação final da edição de 2019.

As fases de qualificação para os campeonatos da Europa de 2021, masculina e feminina, estavam previstas para este verão, mas foram adiadas pela Confederação Europeia de Voleibol para 2021 devido à pandemia de covid-19.