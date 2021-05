Portugal sofre segunda derrota na Golden League europeia

Portugal sofreu esta segunda-feira a segunda derrota na Golden League europeia de voleibol, ao perder com a Bielorrússia, por 3-2, em jogo em atraso da primeira jornada do primeiro torneio do Grupo C.

Em Minsk, a seleção portuguesa perdeu pelos parciais de 25-22, 25-20, 23-25, 16-25 e 15-10, saindo da Bielorrússia com apenas um triunfo em três encontros.

Antes do segundo torneio, que se disputa em Santo Tirso, da próxima sexta-feira a domingo, Portugal ocupa o terceiro posto, com três pontos, a seis da líder Turquia, a dois da Bielorrússia e com mais dois do que a República Checa.