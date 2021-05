Portugal soma segunda vitória consecutiva na European Silver League feminina

Portugal somou este sábado a segunda vitória no primeiro torneio da poule B da European Silver League de voleibol feminino, superando em Zenica a Letónia, por 3-0.

epois terem ganhado na véspera às estónias, em duas horas de jogo, as portuguesas tiveram este menos 'trabalho para chegar ao triunfo, selado em 70 minutos, com os parciais de 25-18, 25-19 e 25-21.

Maria Lopes e Aline Rodrigues, com oito pontos cada, foram as melhores marcadoras de um jogo em que as lusas estiveram sempre na frente.

Portugal joga com a equipa anfitriã no domingo, sempre em Zenica, no terceiro e último jogo do primeiro torneio.

A sequência de jogos e o local repetem-se, a 1, 2 e 3 de junho, para o segundo torneio desta competição, que ainda tem outras quatro seleções em ação na poule A, a lutar pela passagem à final a quatro, agendada para 11 e 12 de junho em Maribor, na Eslovénia.