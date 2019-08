Portugal soma terceira derrota consecutiva no Europeu feminino

A seleção portuguesa de voleibol feminino somou este domingo a terceira derrota consecutiva no grupo B do Campeonato da Europa, ao perder com a Eslovénia, por 3-0.Na estreia absoluta numa fase final de um Campeonato da Europa, a equipa de Francisco Santos voltou a não conseguir vencer um parcial, perdendo por 25-21, 25-20 e 25-09, em 73 minutos, depois dos desaires com a Itália, vice-campeã mundial, e a Polónia, uma das anfitriãs.Ao fim de três jogos, Portugal ocupa o sexto e último lugar, sem qualquer ponto conquistado, e vai ainda defrontar a Bélgica e a Ucrânia, na quarta e quinta jornada, respetivamente.A formação das quinas ainda conseguiu equilibrar o primeiro parcial quando se registava uma vantagem de 9-8 favorável às eslovenas, porém, Portugal permitiu o distanciamento do adversário no marcador para cinco pontos de diferença, bem gerido até final do 'set' (25-21).No segundo parcial (25-20) voltou a verificar-se o domínio da Eslovénia, que conseguiu estar sempre por cima e com constantes vantagens de três e quatro pontos.A perder por 2-0, o último set foi o mais rápido dos três (19 minutos) e somente para cumprir, uma vez que Portugal nem conseguiu passar dos nove pontos (25-9).Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Europeu2019, a realizar conjuntamente pela Turquia (grupo A), Polónia (B), Hungria (C) e Eslováquia (D), apuram-se para os oitavos de final.Jogo na Arena de Lodz, Polónia.Eslovénia - Portugal, 3-0.Parciais: 25-21 (28 minutos), 25-20 (26) e 25-09 (19).Sob arbitragem Sabine Witte e Toommas Murrulo, as equipas jogaram com as seguintes jogadoras:- Eslovénia: Tina Grudina, Iza Mlakar, Sara Najdic, Lana Scuka, Sasa Planinsec e Monika Potokar. Jogaram ainda: Eva Zatkovic, Darja Erzen e Leja Janezic (líbero),Treinador: Alessandro Chiappini.- Portugal: Eduarda Duarte, Vanessa Iolanda Rodrigues, Marta Hurst, Aline Rodrigues, Julia Kavalenka e Bárbara Gomes. Jogaram ainda: Eliana Durão e Joana Resende (líbero).Treinador: Francisco Santos.Assistência: 260 espetadores.