Portugal vence e ascende ao 2º lugar do grupo B da Silver League

Portugal venceu esta terça-feira a Estónia por 3-1 (24-26, 25-19, 25-19 e 25-20), no primeiro jogo do segundo torneio da 'poule B' da Silver League europeia de voleibol feminino, que se está a realizar em Zenica.

Com este triunfo, a equipa orientada por João José ascendeu ao segundo posto, com oito pontos, menos dois do que a Bósnia-Herzegovina, que lidera com 10, depois de hoje ter superad a Letónia por 3-0.

Maria Reis Lopes e a estónia Liis Kullermann, ambas com 15 pontos, cotaram-se como as melhores pontuadoras do jogo, logo seguidas de Marta Hurst e de Ana Afonso Vale, respetivamente com 14 e 13 pontos.

Na quarta-feira, Portugal defronta a Letónia, enquanto a Estónia vai medir forças com a Bósnia-Herzegovina.